Calcio, il sostegno dei tifosi giallorossi viaggia su Whatsapp

Un Benelli gremito, tinto di giallorosso e il tifo che si trasforma in dodicesimo uomo in campo. I cori che accompagnano le azioni dei calciatori regalando quella spinta in più per una gara delicatissima come quella che dovrà affrontare il Ravenna Fc. Poteva essere uno scenario plausibile in tempi pre-covid, ma nell’assurdo 2020 del calcio italiano non può che rimanere ancora una utopia.

Per cercare di mitigare l’effetto delle porte chiuse il Ravenna Fc ha pensato a una modalità virtuale, come purtroppo spesso si è dovuti ricorrere in questo periodo, per dare la possibilità a tutti i propri tifosi di spronare la squadra e fare sentire il calore della città anche se distanti. Chiunque voglia incitare la squadra giallorossa potrà inviare un video per esprimere quanto tenga alla partita e quanto sia a fianco dei giocatori, semplicemente inviando la clip dal proprio cellulare via Whatsapp al numero ufficiale del Ravenna Fc (3455602246) fino al 25 giugno. I video ricevuti saranno raccolti e mostrati alla squadra prima della gara di andata contro il Fano e saranno in seguito condivisi sui canali social del club.

"Sappiamo che la passione dei tifosi non si è assopita in questi mesi di quarantena, il cuore giallorosso batte ancora forte e questo può essere un modo per riuscire a dimostrare questa vicinanza anche se le condizioni non permettono di essere sugli spalti a tifare. La sfida sarà dura, ma il gioco di squadra ed in questo caso la forza di una città, potranno essere l’arma in più per i nostri leoni".