Calcio, il veterano Marco Fontana chiude la sua carriera in biancoazzurro

Dopo che la sua conferma era arrivata alla fine sciogliendo i dubbi manifestati e dovuti a impegni di lavoro e familiari, a sorpresa si separano le strade di Marco Fontana e del Faenza calcio. Fontana, esterno difensivo con propensione al gol, bandiera faentina, attualmente fermo per un infortunio, ha interrotto il rapporto di collaborazione con la società manfreda. Era tornato due anni fa nella società in cui è cresciuto dalla categoria “Pulcini” fino a percorrere tutta la trafila nel settore giovanile ed esordire in C2 tra i professionisti nel 2000. In 18 stagioni sportive, Fontana ne ha giocate, in tre riprese, ben 10 con i colori biancoazzurri del Faenza, ai quali ha legato la sua carriera, oltre che a vestire le maglie di Cervia, Cesenatico, Sant’Agata e Alfonsine, vincendo con questa società il campionato di serie D. Non appende però le scarpe al chiodo, ma proseguirà al Russi nel campionato di Promozione con mister Luigi Candeloro suo allenatore ad Alfonsine. Il Faenza calcio ringrazia Marco Fontana per "lo straordinario impegno, l’infinita passione e il grande contributo sportivo dato ai colori biancoazzurri nei tanti anni trascorsi con questa maglia".