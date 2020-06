Calcio, l'Alfonsine valuta possibilità di ripescaggio per la serie D

La società c'è. Questo afferma l'Alfonsine Fc 1921, smentendo le tante voci che parlavano di non-iscrizioni, rinunce e quant'altro. E c'è di più: la Lnd ha decretato la retrocessione, ma la stessa società sta valutando eventuali possibilità di ripescaggio per la serie D. Al momento non ci sono ancora situazioni chiare sulla ripresa dei campionati, a tutti i livelli, ma l'Alfonsine sta ripartendo con l'inserimento di due figure di esperienza e con occhio di riguardo al consolidamento e riorganizzazione del proprio, vasto, settore giovanile, in allestimento da Rocco Cotroneo (Responsabile del Settore Giovanile); la prima squadra ripartirà con alla guida la presidente Rosanna Guerrini, Daniele Simeoni come DT, e lo stesso Cotroneo (DS). Confermata anche la presenza dell'addetto stampa Alex Caravita.

