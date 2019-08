Calcio, l'Inter club Ravenna premiato per i 40 anni di fedeltà

L’Inter Club Ravenna “Roberto Scarpini” è stato premiato a Milano prima della partita Inter-Lecce per i 40 anni di fedeltà ai colori neroazzurri. Hanno ritirato la maglia celebrativa dell’importante traguardo raggiunto il presidente Stefano Ravaglia, fra i soci fondatori nel lontano 1979, e Roberto Fagnani, assessore allo sport ma presente in campo a San Siro come socio del club. Prossimamente l’Inter Club Ravenna festeggerà il proprio compleanno presso l’attuale sede sociale, il Circolo Tennis Cesarea, prima di un incontro del Campionato con una grande torta, invitando e coinvolgendo i tanti associati che si sono succeduti al sodalizio nel corso degli anni, che sono oltre un migliaio.