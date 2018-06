Calcio, l’Us Villanova conquista la Coppa Csi e ora punta alla doppietta

Nella cornice musicale e goliardica della Festa dello Sport di Classe, che ha inaugurato il trittico delle finali della stagione del calcio a 11, e davanti a circa 150 simpatizzanti che hanno gremito la tribuna dell’impianto di Classe, l’Us Villanova di Bagnacavallo si è aggiudicato la 20esima Coppa “Csi Ravenna”, imponendosi ai calci di rigore sul Marina, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. Si tratta del secondo trofeo consecutivo per gli uomini di Andrea Cesarini, dopo la conquista della “Coppa Walter Godoli”, il trofeo riservato alle squadre non qualificatesi per i playoff, nella scorsa annata.

Il primo tempo è caratterizzato dalle sfuriate veloci e frizzanti dei giocatori del Marina, che mettono in costante apprensione la difesa gialloblu, e sfiorano in ben tre nitide occasioni il gol. Il secondo tempo vede invece venir fuori l’esperienza dei bagnacavallesi, che con un maggior possesso palla ed una maggiore fisicità, reggono l’urto dei giovani atleti ravennati ed incanalano la partita su ritmi a loro più congeniali, portando il risultato finale sullo 0-0. Ai rigori, dopo che i cecchini di entrambe le squadre non sbagliano un colpo, ci pensa la spavalderia del giovane Bottaro che, tentando il classico cucchiaio, purtroppo per lui e per il Marina malriuscito, finisce per regalare la vittoria all’Us Villanova. Ora per l’Us Villanova si profila l’occasione del “doblete”, essendo atteso sabato 9 giugno allo Stadio “B. Bucci” di Russi (inizio alle 20.30) dalla finale per l’assegnazione dello scudetto provinciale, il 39esimo della storia del Csi Ravenna, dove affronterà i campioni in carica del Camerlona, alla terza finale consecutiva. Prima, alle 18, si giocherà la finale della 36esima “Coppa W. Godoli”: a contendersela due squadre storiche del Csi, Or.Sa. Olimpia e Rajax, quest’ultima rientrata nel Csi dopo alcuni anni di assenza.

Il tabellino della finale di Coppa Csi

Marina-US Villanova 8-9 ai rigori (0-0)

Marina amatori: Barberini, Sannino, Gambi, Bottaro, Scotto, Ferrerira, Cervi, Abate, Marandella, Trasforini, Dirani. A disp.: Bussi, Caiola, Giardino, Papetti, Piutti, Taglioni. All.: Morelli.

Us Villanova amatori: Bedeschi, Bellagamba, Circassia, Coatti, Comandini, Cristofori, Laghi, Marangoni, Piloni, Randi, Verlicchi. A disp.: Albonetti, Bassi, Bezzi, Geminiani, Giardini, Romer De Carvalho, Seganti, M. Graziani, D. Graziani. All.: Cesarini.

Arbitro: Villa.

Assistenti: Nothstein, Puzzo.

Quarto uomo: Sangiorgi.