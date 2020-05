Calcio, la serie C vota per l'interruzione del campionato

A margine dell’assemblea di Lega Pro di giovedì pomeriggio abbiamo raccolto le dichiarazioni del Direttore Generale del Ravenna Fc Claudia Zignani. “L’assemblea di oggi ha deliberato quale fosse la linea della Lega Pro da presentare al consiglio della Figc in merito all’evoluzione della stagione - spiega il dg - Si è deliberato per la interruzione del campionato con blocco delle retrocessioni, promozione diretta delle tre attuali capoliste (Reggina, Monza, L.R. Vicenza) e il blocco dei ripescaggi dalla serie D. Per quanto riguarda il nodo dell’eventuale quarta promozione si è deciso di adottare il criterio del merito sportivo. Sui primi punti l’assemblea è stata praticamente unanime mentre, come preventivatile, c’è stato più dibattimento sulle modalità della quarta promozione. Per quanto ci riguarda siamo soddisfatti di quanto deliberato dall’assemblea; alla luce del protocollo sanitario diventava impossibile per i club della nostra categoria potere proseguire nella stagione in corso. Si pensi che negli studi di fattibilità commissionati dalla Lega si preventivava un impatto a livello di costi per ogni squadra indicativamente tra i 100 ed i 150 mila euro. Costi chiaramente insostenibili, che hanno portato l’assemblea a votare compatta in questa direzione. L’ultima parola a questo punto spetta alla Figc per la ratifica di quanto oggi deliberato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.