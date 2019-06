Calcio, la squadra di Legacoop scende in campo per la prima volta

C'era anche la squadra di Legacoop Romagna nel quadrangolare andato in scena mercoledì sera al campo sportivo di San Zaccaria, all'interno della locale Festa dello Sport. E' una novità assoluta: mai Legacoop Romagna aveva messo in campo compagini calcistiche per competizioni di alcun tipo. Invece, agli ordini del direttore Mario Mazzotti - una guida anche in campo, sia come "mister" che come “controllore" del centrocampo, dall'alto della sua esperienza - si è presentata una compagine inedita, nutrita ed entusiasta: 19 effettivi, tutti rigorosamente provenienti da cooperative del territorio o dai vertici di Legacoop e Federcoop, che hanno immediatamente capito lo spirito di squadra - "cooperativo”, appunto - riuscendo a disputare due buone partite nonostante non avessero mai giocato assieme in precedenza.

E se anche i risultati non hanno sorriso (1-1 nella semifinale con la squadra del Comune di Ravenna, poi persa ai rigori, e 1-2 nella finalina con la squadra della Polizia, mentre il torneo è stato vinto dagli Over 35 di San Zaccaria), tutto il gruppo ha dimostrato di essersi divertito e di aver apprezzato lo spirito della serata, chiedendo al mister Mazzotti di trovare presto altre occasioni per potersi ritrovare in campo. Vera sorpresa della serata la visita di un tifoso "doc" come il presidente di Legacoop Emilia-Romagna, Giovanni Monti, che si è palesato a bordo campo per sostenere la squadra.

