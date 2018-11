Calcio LegaPro, il Ravenna recupera al 96' contro il Fano: finisce 1-1

Il Ravenna con un gol al 96’ di Ruffini rimedia il match contro il Fano, impattando per 1-1. Padroni di casa che passano in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Ferrante dopo appena sei minuti di gioco, abile a battere l’estremo difensore giallorosso Venturi. I marchigiani, che navigano nella parte bassa della classifica e con una sola vittoria all’attivo, subiscono poi la reazione della squadra romagnola che però riesce a raggiungere il pareggio solamente in pienissima zona Cesarini con Ruffini. Con questo pareggio il Ravenna sale a 16 punti in classifica, mentre il Fano resta in zona playout a 9 punti

(FOTO DI REPERTORIO)