Calcio, Mirco Giorgi è il nuovo allenatore dell'Usd Classe

L’Usd Classe ha affidato la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2018/19 a Mirco Giorgi. Dopo le esperienze con Meldola, Sampierana, Cattolica e FYA Riccione, per Giorgi arriva così la panchina dell’Usd Classe per il prossimo campionato di Eccellenza. E adesso inizia per lui l’avventura in biancorosso.

