Calcio, Missiroli e Albonetti confermati nella squadra del Faenza

Prime conferme per il Faenza calcio, chiamato a ripartire dalla Promozione nella prossima stagione sportiva che scatterà con il raduno precampionato di inizio agosto allo stadio “Bruno Neri”. Alla squadra che il nuovo allenatore Alessandro Moregola dovrà forgiare sul campo profondamente rinnovata, con l’inserimento del gruppo vincente della Juniores e alcuni elementi di esperienza, si sta dedicando il direttore sportivo Nicola Cavina che ha definito le conferme di due giocatori centrali nello scacchiere manfredo: il centrocampista Nicola Missiroli e l’esterno Alessandro Albonetti.

Nicola Missiroli, classe 1998, al quarto anno in biancoazzurro, grintoso e tecnico, ritroverà il suo ruolo naturale di mezzala dopo essere stato impiegato in altre posizioni per cause di forza maggiore. “Sono molto motivato a ripartire dopo l’imprevisto esito negativo per la squadra nella stagione da poco conclusa. – dice Missiroli – Sarò probabilmente uno dei più esperti di una squadra giovane e dovrò prendermi responsabilità importanti. Ho parlato con mister Moregola, un tecnico preparato con idee chiare. Ci sarà molta concorrenza in campionato, ma credo che con il lavoro e il sacrificio potremo dire la nostra”.

Amico e collega di Missiroli è Alessandro Albonetti, marradese, classe 1996, al terzo anno in biancoazzurro. Esterno dotato di buona tecnica, veloce e abile nel dribbling, ritroverà la possibilità di spingere sulla fascia e di creare assist. “Nel momento in cui la società mi ha proposto la conferma – commenta Albonetti - non ho avuto dubbi. Sono felice di far parte di questo nuovo progetto e credo che la voglia di riscatto potrà essere utile per ripartire con entusiasmo. Il mister Moregola è molto motivato e ci darà nuovi stimoli”.

A fronte di queste conferme, hanno lasciato il Faenza il difensore Manuel De Luca passato al Del Duca, neo promosso in Eccellenza e l’attaccante Federico Bonavita, ingaggiato dal Sanpaimola nella stessa categoria, mentre si sono accasati in Promozione il portiere Enrico Calderoni che è andato al Mesola nel ferrarese a due passi da casa per lui, il difensore Marco Gavelli nuovo elemento del San Pietro in Vincoli guidato dall’ex tecnico manfredo Agostino Vezzoli e il centrocampista Davide Fantinelli, passato all’ambizioso Russi.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!