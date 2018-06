Calcio, mister Assirelli conferma Fantinelli e De Luca per il Faenza

Comincia a prender forma il Faenza calcio della prossima stagione sportiva che scatterà con il raduno precampionato di inizio agosto allo stadio “Bruno Neri”. L’allenatore Fulvio Assirelli ha festeggiato i 40 anni con la meritata conferma al timone della prima squadra. “Le sfide mi attraggono sempre – dice il mister - sono contento di portare avanti quello che abbiamo iniziato ripartendo dal gran girone di ritorno. Con umiltà e seguendo linee guide prefissate abbiamo tutti voglia di alzare l’asticella”.

Alla squadra che Assirelli dovrà forgiare sul campo si sta dedicando, in linea con le indicazioni della presidenza e dirigenza biancoazzurra, il direttore sportivo Nicola Cavina. Dopo l’accordo con il portiere Enrico Calderoni, il diesse ha definito le attese conferme di due giocatori centrali nello scacchiere manfredo: il centrocampista Davide Fantinelli e il difensore Manuel De Luca. Il 24 enne Fantinelli, centrocampista centrale destro, all’occorrenza difensore grazie a una efficace duttilità, con la maglia biancoazzurra ha totalizzato 29 presenze e 1 gol nella stagione da poco conclusa.

"Sono molto carico e motivato per questa nuova annata - dice Fantinelli - Siamo un gruppo di ragazzi molto uniti e credo che col lavoro e il sacrificio potremo toglierci delle soddisfazioni". Giocatore di personalità, difensore centrale o terzino, Manuel De Luca, 23 anni tra quattro mesi, riparte dalle 28 presenze totalizzate, titolare inamovibile dopo aver saltato qualche gara all’inizio per infortunio.

“Nel momento in cui la società mi ha proposto la conferma - commenta De Luca - non ho avuto dubbi e non ho neppure preso in considerazione altre offerte. Sono felice perché ritengo che si possa fare molto bene visto che è intenzione della dirigenza confermare la base del gruppo giovane che è cresciuto nella seconda parte della stagione. Riprendiamo quindi con il nostro progetto entusiasmo”. Probabilmente il Faenza dovrà sostituire il bomber Aleksander Grazhdani, autore di 19 reti, che ha offerte da squadre di serie D ed Eccellenza. La società manfeda è già pronta e ha individuato il giocatore adatto.