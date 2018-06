Calcio, Mister Ballardini premia i calciatori al torneo Città di Cotignola

Venerdì all'area sportiva Angelo Dalmonte di Cotignola si è concluso per la categoria pulcini 2008 il quinto Torneo Città di Cotignola. Torneo ormai alla sua quinta edizione, partito il 26 aprile e che vede la partecipazione di 135 formazioni giovani affrontarsi in oltre 200 partite. Venerdì sera si contendevano la vittoria di categoria tra le altre squadre i padroni di casa del Cotignola, il Fusignano, il Solarolo, il Porto Fuori, l'Alfonsine, il Castel Bolognese e in rappresentanza di Lugo i giallo verdi della polisportiva Sant'Anna.

A prescindere dal verdetto del campo, con grande stupendo e per la gioia dei piccoli calciatori, le premiazioni le ha effettuate uno dei più quotati allenatori della serie A, mister Davide Ballardini. Già allenatore nella massima serie di squadre come il Palermo, il Bologna, la Lazio e il Cagliari, nell'appena concluso campionato alla guida del Genoa che ha chiuso la stagione al 12esimo posto con 41 punti. Sorridente e disponibile ha consegnato trofei e medaglie a tutti i giovani atleti senza sottrarsi a centinaia di foto e autografi di rito. A richiesta dello speaker di dare un consiglio a questi calciatori in erba, mister Ballardini, in campo e nella vita essenziale e pragmatico, come le sue squadre, ha suggerito di divertirsi in campo, nel rispetto e nell'educazione.

