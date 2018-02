Calcio, nel posticipo il Ravenna attende il Pordenone

Nel posticipo della 27^ giornata, il Ravenna FC attende al “Benelli”, lunedì sera alle 20.45, il Pordenone. I nero-verdi, che all’andata in Friuli beffarono in rimonta i ragazzi di Mister Antonioli per 2-1, grazie a un calcio di rigore nel recupero, sono balzati in questa stagione agli onori delle cronache per aver costretto l’Inter ai calci di rigore in Coppa Italia. Prima dell’impresa sfiorata a San Siro inoltre, i friulani avevano espugnato Cagliari, e nonostante una leggera flessione accusata dopo le fatiche in coppa nazionale e il cambio di allenatore, restano certamente una squadra costruita, e anche rinforzata a gennaio, per disputare un campionato di vertice. Il Ravenna, che ritrova Broso tra i convocati ma perde Maleh, si presenta quindi da sfavorito, ma con l’obiettivo di cercare punti salvezza per rispondere al Fano, vittorioso a Renate sabato, ed approfittare delle sconfitte di Teramo e Santarcangelo.



“Mai come questa volta – presenta la partita Mister Antonioli – mi tengo i dubbi di formazione fino alla fine perché ho intenzione di valutare anche le condizioni del terreno di gioco. I ragazzi si sono allenati bene e, anche se veniamo da un periodo abbastanza difficile, sono fiducioso che saremo pronti per una battaglia lunedì. Abbiamo bisogno di uscire con dei punti dalla partita per invertire un trend negativo frutto più dei risultati che delle prestazioni. Chiedo quindi per l’ennesima volta un aiuto al pubblico, che per noi è fondamentale, perché credo sia importante per tutta la città raggiungere l’obiettivo della salvezza. Fino ad ora il calore del tifo giallorosso non è mai mancato e da parte nostra promettiamo il massimo impegno. Sappiamo che la gente vuole vedere i risultati e le vittorie, ma sono sicuro che i ragazzi ci stano mettendo tutto quello che hanno tutte le settimane. Sappiamo di avere il vantaggio di avere disputato meno partite delle dirette concorrenti come il Santarcangelo, ma in queste partite dobbiamo fare punti per lavorare con un piccolo margine, partendo dal presupposto che ci sarà comunque da lottare fino all’ultima giornata.”



Arbitro del match sarà Andrea Zingarelli di Siena, assistito da Alessio Berti di Prato e Marco Cecchi di Pistoia. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e Rai Sport .

L’elenco dei convocati

Portieri: Gallinetta, Venturi.

Difensori: Barzaghi, Capitanio, Ierardi, Lelj, Magrini, Ronchi, Rossi, Venturini, Scatozza

Centrocampisti: A. Ballardini, Cenci, Piccoli, Sabba, Selleri.

Attaccanti: Broso, Maistrello, Marzeglia, Costantini.