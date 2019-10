Calcio, Nicola Maretti ingaggiato dal Brigata Cremona

Due anni nella primavera del Cesena, e l'ultimo trascorso nel Pavia, in Serie D: ecco il curriculum del giovane Nicola Maretti, ingaggiato dal Brigata Cremona. Un '99 in grado di giocare sulla fascia destra, prevalentemente in difesa, ma che non disdegna il centrocampo. Venendo dalla lista svincolati (a causa di un precedente infortunio) e non avendo ancora il ritmo partita, ha disputato gli ultimi match con la Juniores Nazionale. Al momento non è ancora disponibile a causa di un lieve problema muscolare, ma entro una settimana circa sarà a disposizione del tecnico Gori.