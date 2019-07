Calcio, nuova vitalità al centrocampo del Faenza con Leandro Selleri

Un mediano chiamato a dare sostanza e qualità al centrocampo: è Leandro Selleri che entra a far parte del Faenza Calcio. Giocatore intelligente dal punto di vista tattico, forte sotto il profilo tecnico, ha buona visione di gioco e efficace tiro dalla distanza. “E’ il giocatore ideale su cui costruire il nuovo reparto centrale della squadra – dice il direttore sportivo manfredo, Nicola Cavina – Selleri è un giocatore che dà ordine, recupera palloni e sa impostare”.

Nato a Bologna il 6 agosto 1993, quindi ormai 26enne, Selleri è cresciuto calcisticamente a livello giovanile nel Bologna dove ha fatto tutta la trafila fino alla squadra Primavera. E’ poi passato al Ravenna, debuttando in serie D, quindi nella stessa categoria al Mezzolara, poi in Eccellenza all’Axys, da qui in Promozione al Castenaso, Casalecchio e Medicina. Nella stagione da poco conclusa ha giocato in Eccellenza al Massa Lombarda.

“Ci sono tante motivazioni per ripartire da qui – dice Selleri – Le impressioni su questo ambiente che conoscevo finora da avversario, sono molto positive, c’è voglia di riscatto e di ripartire con un progetto nuovo”. Sul fronte delle partenze, dopo una sola stagione in biancoazzurro, lascia l’attaccante Stefano Tosi che si è accordato con il Massa Lombarda in Promozione e tornerà da avversario.

