Calcio, nuovo arrivo in casa giallorossa: tesserato il difensore Pellizzari

Un nuovo arrivo in casa giallorossa a rinforzare il reparto arretrato. E’ infatti arrivata la firma del contratto per Stefano Pellizzari, che si lega alla causa del Ravenna FC per una stagione con opzione sulla seconda. Per il difensore classe ’97 cresciuto nelle giovanili della Juventus, sarà una conferma, dopo che nella passata stagione in giallorosso aveva già totalizzato 20 presenze, disimpegnandosi sia al centro che sulla fascia.

Di lui parla così il DS Sabbadini: “Giocatore molto duttile, che può ricoprire senza problemi tutti i ruoli della difesa. L’anno scorso nonostante qualche infortunio di troppo che lo ha frenato ha comunque messo a referto 20 partite con ottime prestazioni. E’ un ragazzo che ha ancora margini di miglioramento e su cui Foschi fa affidamento, abbiamo trovato l’accordo per accontentarlo aggiungendo questo tassello importante alla nostra rosa".