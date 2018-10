Calcio, partenza anticipata e trasferta difficile per il Faventia

E’ stata una settimana corta per il Faventia di mister Placuzzi, che dopo la vittoria di sabato scorso contro il Perugia questo weekend disputerà una lunga e difficile trasferta. Sabato pomeriggio infatti i manfredi scenderanno in campo a Campobasso contro il Cus Molise, ostica formazione neopromossa che finora ha tenuto il passo dei romagnoli vincendo 3 partite su 3 in campionato. Per arrivare alla gara nelle migliori condizioni i giocatori faentini sono partiti per il ritiro con diverse ore di anticipo; Placuzzi ha convocato gli stessi che hanno preso parte alla gara contro Perugia e in più ha deciso di portare con se anche Andrea Caria, che nonostante le condizioni fisiche non ottimali è stato abilitato dallo staff sanitario e dunque potrebbe essere un importante asso nella manica del tecnico manfredo.