Calcio, per i giovani nasce la nuova società 'Romagna Academy'

E' nata una nuova società sportiva: Romagna Accademy è stata fondata nel 2020 con l'intenzione di creare un settore giovanile, partendo da quello esistente del Savarna e del Sant'Alberto, storiche società della provincia di Ravenna. È rivolto alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi di tutte le annate dai 5 anni fino agli allievi (16 anni), con voglia di imparare e che amano il calcio. Romagna Accademy ha l'obiettivo di formare questi ragazzi per inserirli nel mondo del calcio dei "grandi".

"Abbiamo un motto - spiegano i fondatori - Il miglior risultato non è vincere, ma imparare". La società avrà a disposizione un pulmino per il trasporto dei bambini più lontani. I campi di gioco sono il campo sportivo di Savarna e il campo sportivo di Sant'Alberto, campi in erba e sintetico al coperto.