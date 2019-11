Calcio, prima sconfitta per la Virtus, ma la squadra c'è

Arriva la prima sconfitta amara per la prima squadra della Virtus a Santagata. Risultato finale 2-1 per la compagine locale, ma la Virtus (rete di Ossani) non ha demeritato, anzi. Rammarico, ma anche convinzione che la squadra è compatta e può tornare da subito a fare risultato, già nella prossima gara interna mercoledì sera con la Pol. 2000 (recupero di campionato) che nel derby di domenica 1 dicembrre con il rilanciato San Rocco che ha vinto le ultime due partite ed è uscito dalla zona retrocessione.