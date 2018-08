Calcio, primo giorno di lavoro per i ragazzi del Faventia

Sguardi determinati, allenamento intenso e molti test. Il primo giorno di lavoro del Faventia, che dal 6 ottobre prossimo inizierà il quinto campionato consecutivo in Serie B, è trascorso molto velocemente per i 18 giocatori convocati da mister Davide Placuzzi. Nel corso della seduta, sostenuta presso la palestra Cavallerizza, sotto l’occhio vigile del viceallenatore Davide Gallamini e del preparatore dei portieri Carmine Pierno sono ritornati in campo anche Nicolò Garbin e Matteo Conti, entrambi riabilitati ma non ancora a pieno ritmo, dopo rispettivi gravi infortuni che li avevano costretti ad un lungo periodo di stop.

Vista la condizione e il lavoro differenziato, s’insinua la possibilità di un recupero completo entro la data di esordio in Coppa Divisione contro il Cesena (sabato 22 settembre, ore 15 al Palacattani) o per quella successiva di Coppa Italia in casa contro il Corinaldo, alla quale però non prenderà parte sicuramente Garbin per un residuo di squalifica accumulato e mai scontato. Tra gli altri giocatori da segnalare lo stato di forma di Lucas Braga, apparso in condizione ottimale nonostante le settimane di vacanza. Il ritiro proseguirà martedì con la seduta al Palacattani nel corso della quale i giocatori oltre al lavoro atletico eseguiranno qualche esercizio col pallone. La prima amichevole invece verrà disputata dai manfredi martedì 4 settembre al Palacattani contro l'Erba 14 Riolo Terme, formazione che milita in Serie C2.

Inizio settimana intenso anche per le giovanili del Faventia. Nella mattinata di lunedì hanno iniziato la preparazione i Giovanissimi 2004/2005 della sezione calcio, agli ordini di mister Marco Bertaccini e del tecnico Massimo Di Camillo. Martedì invece sarà il turno dell'U19 Nazionale che sarà guidata da mister Vincenzo Stranci coadiuvato da Lorenzo Masi e Andrea Bosi.