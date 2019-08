Calcio, primo test con il Cesena per i biancoazzurri del Faenza

A una settimana dall’inizio della preparazione per il campionato di Promozione, il Faenza calcio è scesa in campo a Villa Silvia contro la formazione Berretti del Cesena dove ha debuttato nel secondo tempo l’ex biancoazzurro Fagnocchi, 17 anni. Anche se ancora molto presto, si sono viste buone trame nella squadra di Alessandro Moregola, andata a segno con gli attaccanti Cisterni, autore di una doppietta e Chiarini, poi con il centrocampista Montemaggi che ha arrotondato per il finale 4-1.

E’ stato un buon allenamento per il Faenza, ora atteso il 14 agosto al triangolare con l’Alfonsine di serie D, padrona di casa, e il Cotignola di Promozione, a cui seguiranno due partite con squadre di Eccellenza il 17 con il Cava Ronco e il 21 a Classe. Fino a quella data, i biancoazzurri sosterranno 4 allenamenti a settimana.