Calcio, rinforzo a centrocampo per l'Alfonsine: arriva Gioele Evangelisti

All'Alfonsine Fc arriva un importante rinforzo a centrocampo. Gioele Evangelisti, classe '92, originario di Rieti, nasce calcisticamente nel Chievo, arrivando persino in prima squadra. Poi, come spesso succede, arriva un grave infortunio a guastare i piani del centrocampista. Ma lui non demorde, perchè il calcio è la sua vita, e prosegue per la sua strada: Sambenedettese, Città di Castello, Hinterreggio (vincendo il campionato di Serie D), Pianese e Giulianova sono tutte compagini in cui ha militato (oltre a una parentesi in Inghilterra). Arriva fresco fresco dalle Marche, incorciando l'Alfonsine sul suo cammino, e decide di accasarsi qui per aiutare Gori a mantenere il primato in classifica. “Mi auguro davvero di poter essere utile alla squadra. Sono qui per questo, e per dare una mano a consolidare il primo posto in classifica. Ho avuto sensazioni ottime sin da subito con tutti, dall'allenatore ai giocatori. C'è davvero un ottimo gruppo".

