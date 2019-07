Calcio, Scatozza arriva dal Ravenna all'Alfonsine

Dal Ravenna arriva Salvatore Scatozza all'Alfonsine. La maglia biancazzurra che lui e Mattia Gori tengono in mano brilla come di luce propria, con i soggetti leggermente in ombra: quasi un'immagine emblematica. Salvatore sorride: questa sarà la sua maglia per la stagione 2019/20. Lui ha origini campane, è nato a Frosinone, ma vive a Ravenna dall'età di due anni; calcisticamente è un difensore classe 2000 che può giocare sia al centro che a destra. Le sue ultime esperienze lo vedono prima nella Berretti del Forlì e poi nientemeno che in Serie C nel Ravenna, dove ha collezionato alcune presenze.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!