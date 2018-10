Calcio, sconfitta difficile per il Classe contro Reggio Audace

A leggere solo il risultato sembrerebbe una sconfitta netta senza attenuanti, invece chi ha visto la partita sa che non è così. Bella cornice di pubblico con i tifosi ospiti numerosi, corretti e che non hanno smesso un solo momento di incitare i loro ragazzi senza mai cadere in insulti. In panchina non c’è Evangelisti costretto da motivi personali a dimettersi, e non c’è nemmeno il nuovo mister Orecchia che sconta una giornata di squalifica, in panchina il duo Giunchi-Guardigli. Assenti Ceroni e Caidi per squalifica, la difesa è composta da Okpkwo e Valenza sugli esterni con Monaco e Sedioli centrali, a metà campo Fabbri, Ballardini e De Rose, in avanti Innocenti centrale con Noschese ed Arrondini larghi. Pochi minuti ed Innocenti deve uscire sostituito da Dall’Agata.

Non succede molto fino a quando da una punizione sulla tre quarti un pallone che sembra alla portata della difesa per un malinteso mette gli ospiti nella condizione di andare in vantaggio. Reazione veemente dei biancorossi, annullato un gol ad Arrondini per fuorigioco e diverse situazioni potenzialmente pericolose nell’area ospite fino all’occasione principe un rigore concesso per atterramento di Monaco a seguito di un calcio d’angolo. Dal dischetto calcia De Rose ma il portiere granata si supera e devia in angolo. Il secondo tempo si apre con la sfortunata autorete per il 2-0 ospite e con un bel contropiede che porta il punteggio sul 3-0. Mai domi i biancorossi ci provano ancora, guadagnano la superiorità numerica per un doppio giallo a Rozzio ed a testa bassa continuano a fare gioco. Dall’Agata trova l’incornata dell’1-3, poi Noschese va giù in area quando sta per calciare a rete ma l’arbitro sorvola. In contropiede gli ospiti si fanno ancora vedere mentre il Classe le tenta tutte. Non pecca certo di generosità, come sempre, la gara del Classe ma l’Audace si difende con ordine e con mestiere e finisce 3-1.

Risultato severo alla luce di quanto visto in campo: la strada per la salvezza è dura con squadre come quella di Reggio, ma il bicchiere è senz’altro mezzo pieno. Domenica a Crema altra partita difficile.

Classe-Reggio Audace 1-3

La formazione del Classe: Bovo, Okownko, Valenza(15° s.t. Ricci Frabattista), Fabbri (36° Felli), Monaco, Sedioli, Arrondini (13° s.t. Ferri), Ballardini, Innocenti (12° p.t. Dall’Agata), De Rose, Noschese. A disposizione Palermo, Fiaschini, Larese Filon, Centonze, Montemaggi. Allenatore Giunchi.