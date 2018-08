Calcio, secondo triangolare per il Faenza dopo il doppio successo

Si alza il livello degli avversari nel secondo triangolare di preparazione per il Faenza calcio che è reduce da un doppio successo nel primo appuntamento con partite di 45 minuti. Il Faenza si è imposto prima su Osteria Grande 1-0 con rete di Alberto Malo, poi 2-0 sul Conselice padrone di casa con rete ancora di Malo e gol di Stefano Tosi. L’incontro tra Conselice e Osteria Grande è terminato 0-0.

Mercoledì 22 agosto il Faenza sarà impegnato ancora in un triangolare, nel memorial “Lama Bettini” a Sesto Imolese con Mezzolara (serie D, dell’ex Aleksander Grazhdani, autore di 19 reti in biancoazzurro nella stagione scorsa) e Massa Lombarda (Eccellenza) prima del debutto in Coppa Italia che sarà una settimana più tardi con la perdente della prima partita del gironcino composto anche da Castrocaro e Diegaro. Dice il direttore sportivo Nicola Cavina: “I segnali dal campo sono positivi e ci infondono fiducia per il futuro”. D’accordo il preparatore dei portieri, Marco Visani: “I ragazzi stanno lavorando con impegno sui concetti di gioco che il mister Assirelli sta impostando e settimana dopo settimana cresce l’intesa”.