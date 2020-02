Calcio, si dimette il direttore dell'Alfonsine: "Situazione societaria davvero complessa"

Si è dimesso il direttore sportivo dell'Alfonsine, Luca Martini. "Voglio ringraziare pubblicamente giocatori e staff tecnico - commenta Martini - Le mie dimissioni sono irrevocabili. Sono stati due anni ad Alfonsine molto intensi, sopratutto questa stagione che mi ha visto in prima squadra al fianco di Mister Gori e il suo staff. Ho messo il cuore per gestire la prima squadra al meglio possibile, ma la situazione societaria è davvero complessa e molto delicata e non mi vedo più a rappresentare la società con i ragazzi. Mi dispiace lasciare l’intero staff tecnico e tutti i ragazzi, sono uomini fantastici che stanno facendo il loro lavoro al meglio in situazioni non facili. Auguro con tutto il cuore alla squadra di raggiungere il traguardo della salvezza".