Calcio, si è dimesso il direttore dell'Alfonsine: "Consapevoli delle complesse situazioni societarie"

Si è dimesso qualche giorno fa il direttore sportivo dell'Alfonsine, Luca Martini. "L'asd Alfonsine Fc 1921 ha appreso delle dimissioni irrevocabili del Ds Martini - spiegano dalla società - Le delicate e complesse situazioni societarie sono presenti dal maggio scorso, e tutto lo staff tecnico era e ne è al corrente. Insieme si è intrapreso questo importante impegno sportivo e fortemente competitivo del campionato di serie D, con l'intento di raggiungere l'ambìto e difficile risultato della salvezza. Purtroppo le situazioni societarie e le difficoltà dei risultati sportivi hanno portato l'Alfonsine Fc ad attraversare un periodo difficile, dove sono comprensibili valutazioni e ragionamenti in merito. Condividendo il fine di raggiungere questa importante salvezza, l'Alfonsine Fc ringrazia Luca Martini per il lavoro svolto fino ad oggi augurandogli il meglio per il proseguo della sua carriera sportiva".