Calcio, sindaci e forze dell'ordine si sfidano in una partita benefica

Sabato 16 giugno alle 16 il campo sportivo di Fruges di Massa Lombarda, in via de Coubertin 4, ospita l’incontro di calcio benefico tra la Nazionale italiana sindaci e la rappresentativa delle Forze dell’ordine. L’ingresso per assistere alla partita è a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all’Istituto oncologico romagnolo.

La Nazionale italiana sindaci è stata promossa nel 2002 dall’Anci (Associazione nazionale comuni d’Italia) ed è composta dai sindaci italiani. Scopo di questa squadra è organizzare manifestazioni in varie città d’Italia ed estere, dove siano presenti importanti progetti a carattere sociale, il cui ricavato viene di volta in volta devoluto ad associazioni benefiche. Tra le partite giocate l’anno scorso dalla Nazionale ci sono state, per esempio, la "Partita del cuore, il sangue rosa, un’altra vita è possibile", giocata a Cosenza, il torneo triangolare "Un calcio alla leucemia" a Colico (Lecco) e l'Alpencup in Slovenia. A queste partite hanno partecipato anche Daniele Bassi, sindaco di Massa Lombarda, ed Enea Emiliani, primo cittadino di Sant’Agata sul Santerno.