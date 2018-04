Calcio, splende il sole ma non su Alfonsine

Splende il sole ma non su Alfonsine; almeno per i padroni di casa. Complici l’assenza in difesa di Gramigna, oltre alle non ottime condizioni di Mingozzi (che deve uscire al 56’) e di Riccardo Innocenti, a cui si aggiunge l’infortunio di Varrella al 69’, e i biancazzurri devono capitolare. Derjai arretra in difesa, Varrella riparte titolare (e Renzi pure, facendo gran legna in mezzo al campo), ma non basta. Una motivatissima Marignanese, che conquista la salvezza in virtù del risultato di oggi, riesce ad avere la meglio. Da segnalare un’ottima prestazione di Samba in difesa, oltre alla doppietta di Fabbri. La cronaca. Giornata assolutamente estiva al Brigata Cremona, con temperatura di circa 25 gradi in campo. Gori continua a combattere in ogni match per raggiungere la posizione più alta possibile in campionato, benché oggi privo di un giocatore importante come Gramigna, con il baby fenomeno Santucci reduce da una prova nel Carpi. Mingozzi e Riccardo Innocenti non in buone condizioni, in dubbio fino all’ultimo, ma alla fine entrano regolarmente in campo. Al 6’ subito gli ospiti, con Carnesecchi che spara un missile e Lusa riesce a respingere al pelo; un attimo dopo un’altra conclusione del giocatore, che colpisce il palo. Al 9’ la risposta biancazzurra, con Filippi che riceve palla e corre verso Azzolini, ma pressato da Samba l’attaccante tira contro il portiere. All’11’ calcio d’angolo tirato basso, Palazzi tira a rete, e Lusa neutralizza. Al 27’ un bel tiro da fuori di Santoni, e straordinario intervento di Lusa. Al 35’ Marignanese in vantaggio, con Fabbri che intercetta un pallone sulla trequarti, e dal limite infila la palla in rete. Cerca di ribattere l’Alfonsine, con Filippi che riesce a passare a Riccardo Innocenti a bruciapelo, il numero 9 riesce a tirare anche se sbilanciato, ma la palla arriva direttamente ad Azzolini. Si torna negli spogliatoi con la Marignanese in vantaggio di una rete. Secondo tempo. Al 52’ Santoni cerca il pallonetto da trequarti, ma la palla è leggermente alta. Al 56’ pareggia i conti l’Alfonsine con un classico dei due Innocenti: cross di Federico, e testa di Riccardo. La partita sembra riaprirsi, ma in realtà non accadrà. Al 60’ traversone di Sarto, Riccardo Innocenti riesce a colpire di testa, ma è tutto facile per Azzolini. Al 67’ traversone in area, il nuovo entrato Sanchini (195 cm) colpisce di testa, e palla a lato. Al 76’ azione manovrata della Marignanese attorno all’area biancazzurra, palla a Mazzoli in area, il tiro, ma la palla termina a lato. Ma è al 78’ il suo momento: palla al numero 16 in area, che batte Lusa sul secondo palo. All’83’ buona occasione della Marignanese con Santoni, che a campo libero tira troppo a ridosso di Lusa, che respinge di piede. All’86’ prende il largo la Marignanese, con Fabbri appostato sul secondo palo che su calcio d’angolo colpisce di testa e segna. Così si conclude una partita in cui probabilmente la maggior motivazione vince.

Alfonsine: Lusa, Derjai, Sarto (84’ Botti), Magri (87’ Morelli), Varrella (69’ Rossi), Mingozzi (56’ Santucci), Ricci Maccarini, Renzi (84’ Gennari), Riccardo Innocenti, Federico Innocenti, Filippi. A disp. La Ganga, Lombardi. All. Gori

Marignanese: Azzolini, Salvatori, Grandoni (65’ Sanchini), Conti, Gnaldi, Samba, Tonelli (87’ Angelini), Fabbri, Palazzi (65’ Mazzoli), Santoni (89’ Pensalfine), Carnesecchi. A disp. Di Renzo, Romani, Antonelli. All. Lilli

Reti: 35’ e 86’ Fabbri (M), 56’ Riccardo Innocenti (A), 78’ Mazzoli (M)

Arbitro: Porchia di Bologna

Assistenti: Guido di Bologna e Pirini di Cesena

Ammoniti: nessuno