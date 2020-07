Calcio, squadre pronte per la nuova stagione a Cotignola

L’Asd Calcio Cotignola è al lavoro per organizzare la prossima stagione sportiva, dato che la stagione 2019/20 è terminata in anticipo a causa del coronavirus. È certo l’allestimento della prima squadra, che potrà annoverare ben quattordici cotignolesi cresciuti nella società, della squadra juniores e del settore giovanile, dai primi calci alla squadra allievi.

Il problema principale da affrontare nei mesi scorsi è stata la mancanza di risorse fondamentali, solitamente apportate nelle casse della società dai tornei giovanili: il Torneo “Città di Cotignola”, il Torneo “Luca Mazzoni” e il Torneo “Alessandro, Costantino e Massimo”, tutti annullati dall’emergenza pandemica. Per far quadrare i conti e non compromettere l’attività ordinaria, i giocatori, unitamente ai dirigenti, allenatori e collaboratori, hanno preso la decisione unanime di autoridursi i rimborsi spettanti e di rimanere in società. Il bilancio “alleggerito” garantirà anche una riduzione delle quote di iscrizione dei ragazzi per la prossima stagione sportiva, in modo da aiutare le famiglie in questo periodo di difficoltà.

“Questa decisione ci riempie di orgoglio: ringrazio tutte le persone che hanno accettato il nuovo progetto, dimostrando attaccamento alla società e alla propria città - ha dichiarato il direttore Roberto Serra -. Se a marzo eravamo preoccupati, tre mesi fa l’ottimismo ci ha spinto a continuare e oggi abbiamo delle certezze. Possiamo contare su di un impianto che è un fiore all’occhiello e in cui recentemente è stato rifatto il manto erboso ed è stato costruito un nuovo padiglione di spogliatoi, e per questo ringrazio l’Amministrazione comunale. Ringrazio gli sponsor che non ci hanno abbandonato e ci appoggeranno anche in futuro. Siamo pronti a partire, manca solo la data di inizio ufficiale della nuova stagione sportiva, che forse ci vedrà protagonisti nella categoria superiore: abbiamo infatti presentato domanda di ripescaggio e siamo in attesa di risposta dalla federazione”.

Tra le novità societarie, anche un nuovo assetto del Consiglio direttivo: in seguito alle dimissioni del vicepresidente, ha assunto la carica il consigliere Antonio Ricci, mentre entra in consiglio di amministrazione Davide Tarlazzi. “La grande disponibilità e generosità dimostrate in questo frangente da tutto lo staff dell’Asd Calcio Cotignola sono la più chiara testimonianza del gran lavoro fatto in questi anni per creare un gruppo di persone il cui rapporto va ben oltre la semplice collaborazione - ha dichiarato il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari -. Si tratta di una vera e propria famiglia allargata, che si impegna con passione per garantire a tanti ragazzi la possibilità di praticare sport nelle migliori condizioni possibili. Per questo per l’Amministrazione è stato naturale investire in questi anni importanti risorse sugli impianti sportivi, fino ad arrivare alla recente realizzazione dei nuovi spogliatoi, che ha comportato un impegno di oltre 400mila euro. Un in bocca al lupo al nuovo Consiglio di amministrazione della società, che si appresta ad affrontare questa nuova complicata stagione agonistica con tutte le carte in regola per dare ancora grandi soddisfazioni alla comunità cotignolese”.