Calcio, super acquisto per il Faventia: arriva il difensore spagnolo Milan

Con un trasferimento lampo il Faventia piazza un colpo di mercato clamoroso. All’indomani della cessione del 38enne cotignolese Igor Vignoli all’IC Futsal di Serie A, il DS dei manfredi Filippo Merenda mette a segno l’ennesima super operazione di calciomercato. Questa volta giunge alla corte del tecnico Massimiliano Castellani il difensore spagnolo classe 1988 Borja Milan Escribano, che vanta nel proprio palmares ben 2 titoli nazionali di Segunda Divisiòn, di cui uno vinto da neo 18enne con la maglia del Valencia, un campionato europeo universitario (2011) e innumerevoli presenze in Primera Divisiòn ovvero la Lega spagnola in cui ha esordito a 19 anni e in cui ha giocato da titolare nelle ultime 4 stagioni con la maglia del Levante. Il giocatore atterrerà giovedì pomeriggio all’aeroporto Marconi di Bologna ma la presentazione ufficiale sarà rimandata alla settimana prossima poichè fin dalla sera il difensore iberico parteciperà alla seduta di allenamento di rifinitura, in vista del match di sabato pomeriggio a Perugia che potrebbe vederlo già coinvolto in prima persona.