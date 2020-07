Calcio, tante conferme nel gruppo biancoazzurro del Faenza

Quattro giocatori di spessore ancora al Faenza calcio. I difensori Nicola Manaresi e Luca Gabrielli, il centrocampista Giovanni Conti e l’attaccante Luca Pioppo rimangono nell’organico biancoazzurro per il prossimo campionato di Promozione. L’idea della dirigenza manfreda è di confermare quasi interamente il gruppo bloccato dal lockdown e dalla sospensione del torneo quando era al quarto posto in classifica, in posizione playoff.

Il bolognese Luca Gabrielli, 27 anni, centrale difensivo, abile nel gioco aereo e nella marcatura, ha dimostrato sul campo le sue doti e ha molto legato con l’ambiente. “Avevo sempre deciso per scelta di cambiare squadra in estate alla ricerca di nuove motivazioni. Questa volta non è così perchè mi sono trovato molto bene con i compagni e lo staff tecnico. C’è la volontà di tutti noi di riprendere dove siamo rimasti, alla ricerca di obiettivi ambiziosi e con il vantaggio di poter partire da un affiatamento già raggiunto”.

Accanto a Gabrielli, a comporre il reparto centrale difensivo, è Nicola Manaresi, 34 anni, che può fare anche il centrocampista per le notevoli capacità tecniche e di gioco. Manaresi è tornato a dicembre a casa a Faenza dopo tante stagioni per trasmettere la sua esperienza. “Dovremo essere noi giocatori più anziani a fare da guida sul campo a ragazzi giovani, ma molto promettenti. Partiamo da una base solida e questo ci sarà molto utile a inizio campionato per ricominciare da dove siamo stati fermati. E’ rimasto l’amaro in bocca perchè eravamo proiettati a giocarci le nostre carte almeno ai playoff che rimangono l’obiettivo di partenza anche quest’anno. In un torneo che scatterà più tardi e con meno partite, sarà importante iniziare subito bene”.

Anche per Giovanni Conti, 31 anni, giocatore di qualità in termini di palleggio e verticalizzazione, a lungo in serie C e D, arrivato a dicembre dalla Marignanese poi proclamata vincitrice del torneo di Eccellenza, torneo dove era tra i più apprezzati play a centrocampo, Faenza è stata una scelta precisa. “Vivo il calcio a 360 gradi visto che al mio impegno in campo abbino pure quello come tecnico del settore giovanile. C’è stata subito grande sintonia. L’intesa che abbiamo raggiunto a livello tattico, potrà aiutarci a prendere presto le misure a un campionato che dovrebbe essere più breve e in cui sarà necessario non sbagliare per inseguire fin da subito l’obiettivo di un torneo di vertice che Faenza deve fare”.

Infine, l’attacco faentino potrà contare ancora su velocità, potenza e i gol di Luca Pioppo, 31 anni il prossimo 13 luglio. “Non ho avuto dubbi nella scelta di proseguire qui dove si è creato un bel gruppo, coeso e unito, tra atleti e staff tecnico – afferma Pioppo– Possiamo ripartire da dove siamo stati costretti a interrompere. C’è la volontà di lottare per le prime posizioni, con una doppia consapevolezza. Il fatto di conoscerci già è un vantaggio per esser competitivi fin dall’inizio, ma ogni campionato fa storia a sè e quindi gli avversari sono sempre una incognita. Spero di poter giocare ancora in attacco accanto a Leo Cisterni con cui si è creato un ottimo rapporto”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Soddisfatto il direttore sportivo Nicola Cavina che prosegue nel suo lavoro di incontri con i giocatori per definire la rosa per la prossima stagione. “Sono con noi elementi di grande esperienza, ottima qualità e personalità che costituiscono la spina dorsale della squadra, e potranno dare ancora un contributo importante sotto il profilo della crescita globale del gruppo”.