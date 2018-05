Calcio, tanti rinnovi per Alfonsine per la stagione 2018/2019

E' da poco terminata l'ultima partita di campionato, ma la società biancazzurra è già orientata verso la prossima stagione. E' arrivata mercoledì la conferma che sarà ancora lui a capitanare la formazione nel 2018-19: Federico Innocenti conferma la sua presenza in squadra nel prossimo campionato. "Di scontato non c'è mai nulla - spiega Innocenti - Però ogni anno la mia priorità è quella di rimanere ad Alfonsine, poi ovviamente non dipende solo da me. Per il prossimo anno spero si possa migliorare, perchè questo era un anno pieno di punti interrogativi, ma direi che tutto sommato non è andata male. Ripartendo dagli aspetti positivi che ci sono stati, si potrà fare un campionato ancora migliore"

Altro rinnovo arrivato nella serata di mercoledì è quello del fortissimo esterno Ricci Maccarini, alfonsinese doc. "Sono contento di essere qui ad Alfonsine perchè sono a casa, e ci sono da tanti anni - spiega Ricci Maccarini - mi hanno proposto questo progetto e ho deciso di rinnovare anche quest'anno. Per la prossima stagione sicuramente speriamo di fare meglio, perchè anche quest'anno abbiamo fatto bene, ma potevamo fare di più. L'anno prossimo bisognerà migliorare partendo da ciò che non siamo riusciti a fare in questa stagione, cercando di fare uno scalino alla volta, e magari arrivare nelle prime posizioni".