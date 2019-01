Calcio, tra i giallorossi arriva un nuovo "leone" in prestito dalla Spal

Operazione in entrata per il Ravenna calcio, che assicura un rinforzo per il centrocampo giallorosso. Arriva infatti in prestito fino al termine della stagione Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000 che, dopo avere seguito la trafila nel settore giovanile dell’Inter, è stato aggregato alla primavera biancazzurra. Per lui in questa stagione 10 presenze tutte da titolare, condite da 4 goal.