Calcio, tre arrivi e sette partenze per il Faenza

Dopo gli arrivi di Nicola Manaresi, Giovanni Conti e Luca Pioppo, a cui si sono contrapposte le partenze di Diego Franceschini al Solarolo (Promozione girone C), Mattia Spada al Vita Granarolo (Terza Categoria) e Gianlorenzo Roselli al San Rocco (Prima Categoria), nell’ultima settimana della finestra utile si sono aggiunti altri movimenti per il Faenza calcio.

Il forte centrocampista bolognese Leandro Selleri si è accordato con il Fossolo 76 (I Categoria), ambiziosa squadra a due passi da casa, l’attaccante Domenico Salazar è salito al Castrocaro (Eccellenza) impegnato nella lotta per la salvezza, dove ritrova il suo mister al Ronco, Montalti e Malo, ex compagno in biancoazzurro. Sono andati invece al Fosso Ghiaia, attuale fanalino di coda del torneo di Promozione girone D, il centravanti Joaquin Navarro e il centrocampista Lorenzo Franceschini, chiamati dal nuovo allenatore Fulvio Assirelli, l’ex tecnico manfredo che ha preso il posto del dimissionario Orioli. Il Faenza calcio ringrazia gli atleti che hanno lasciato la società per il contributo fornito e augura loro i migliori successi.