Calcio, tutti in campo per la Ravenna Top Cup: al via le prime partite

Primo atto ufficiale della quattro giorni calcistica scandita dalla Ravenna Top Cup, il torneo di calcio giovanile organizzato da Futuri Campioni, che prende il via venerdì pomeriggio su 13 campi in contemporanea. Venerdì mattina, alcune delegazioni straniere (i giapponesi del West Japan dell’isola di Kyushu, gli ungheresi del Gloriett, i cechi del Breclav e i turchi dell’Altinordu di Izmir) sono state ricevute, a Palazzo Rasponi, dall’assessore allo Sport Roberto Fagnani.

“E’ un onore e un grande piacere per la nostra città - ha detto l’assessore - accogliere ed ospitare così tante formazioni a questo torneo, diventato in pochi anni uno dei più grandi e importanti eventi di calcio giovanile. Questo è un torneo che ha saputo allargare in poco tempo i suoi confini geografici e l’edizione di quest’anno ha numeri record e vedere in città anche due formazioni giapponesi è motivo di grande soddisfazione. Questa manifestazione, nella quale abbiamo creduto fin dall’inizio, è un bel contesto agonistico per tanti ragazzini che potranno confrontarsi con scuole calcistiche diverse, ma anche una importante occasione di promozione turistica per Ravenna. Rivolgo un benvenuto a tutte le squadre e spero che tutti i giovani calciatori possano, in questi quattro giorni, divertirsi e arricchire il loro bagaglio di esperienza e crescita”.

La quarta edizione della Ravenna Top Cup vede in gara 78 formazioni, in rappresentanza di 8 nazioni europee, compresa l’Italia, più il Giappone, presente con due formazioni ed è riservata alle categorie Esordienti 2006 (per le squadre di club professionistici), e Giovanissimi 2005 per le formazioni delle società dilettantistiche e delle scuole calcio. In gara anche 16 squadre di Serie A e 8 formazioni romagnole, tra cui il Ravenna. 13 i campi a disposizione per lo svolgimento del torneo, che inizia venerdì pomeriggio e che avrà il suo epilogo la mattina di martedì 11 settembre con le semifinali e finali allo stadio Benelli, dopo ben 195 partite solo nella fase di qualificazione. Si tratta di una manifestazione che vedrà circa 1.600 calciatori in campo, per un totale, tra staff tecnici, dirigenti e famiglie al seguito, di circa 3.000 persone ospitate nelle strutture ricettive da Casalborsetti a Cesenatico.