Calcio, un giocatore del Faenza convocato in nazionale giovanile dall'Albania

Soddisfazione e orgoglio per il Faenza Calcio e per un proprio tesserato: Erald Kraja, classe 2004 e attaccante della squadra manfreda Under 16, ha appena ricevuto la convocazione da parte della nazionale dell’Albania (Paese di cui è originario) per una gara che si disputerà lunedì 25 novembre a Milano. Già due anni fa Matteo Kacmoli, classe 2002, un calciatore del Settore Giovanile del Faenza Calcio, aveva ricevuto molte convocazioni dalla Nazionale albanese, prendendo parte a diversi tornei all’estero e giocando al fianco di colleghi di squadre blasonatissime come Fiorentina e Inter, oltre che altri compagni appartenenti a importanti realtà estere.

Erald Kraja, primo anno al Faenza Calcio, proviene da una delle società “amiche” del club bianco azzurro, il Brisighella, e si è contraddistinto nella squadra manfreda per impegno, educazione e serietà. Queste le parole del giovane calciatore appena appresa la convocazione: “Non mi sarei mai aspettato questa chiamata, è una piacevolissima sorpresa e farò di tutto per non deludere i miei compagni e la Nazione che rappresento. Certamente è un sogno che mi ripaga dell’impegno che sto mettendo in questa mia nuova avventura al Faenza e ringrazio la Società, l’allenatore e i compagni per aver avuto fiducia in me e aver facilitato il mio inserimento”.

Dello stesso avviso è il responsabile del Settore Giovanile biancoazzurro, Nicola Cavina: “Questa convocazione fa molto piacere alla nostra Società. E’ un segnale che il lavoro che stiamo facendo è buono. Il fatto che la Federazione albanese continui a seguirci ci fa onore ed è una ulteriore indicazione che siamo nella giusta direzione per la crescita dei nostri ragazzi. A conferma di questo, ricordiamo che le Rappresentative Regionali e Provinciali hanno tra le proprie fila dei nostri atleti, che stanno ben figurando nei rispettivi campionati Elite, massimo torneo organizzato dalla Federazione Emilia-Romagna, e Interprovinciali della regione” Questa convocazione è fonte di entusiasmo e stimolo per l’impegno dei tecnici del Faenza Calcio che stanno già ottenendo ottimi riscontri a livello di gioco e risultati, oltre a proseguire nel lavoro che contribuisce alla crescita tecnica e umana dei giovani.