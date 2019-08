Calcio, un test contro la nazionale di San Marino per il Ravenna

E' in programma mercoledì 14 agosto l'amichevole del Ravenna contro il San Marino. Il fischio d’inizio è fissato per le 17 al campo sportivo comunale di Lido Adriano, ingresso gratuito. Per proseguire la preparazione in ottica del campionato è stata infatti organizzata una gara amichevole contro la nazionale Sammarinese.