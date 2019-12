Calcio, Virtus corsara a Savio resta ancorata al quinto posto in classifica

La Virtus Faenza ha espugnato il campo di Savio con una rete su rigore di Visani. Una vittoria su misura per 1-0 che permette alla squadra faentina di rimanere ancorata al quinto posto in classifica ad un punto dal Savarna. Il risultato sul Savio è importante per il morale, ma anche perchè è arrivato su una diretta avversaria nelle zone alte della classifica. Il prossimo turno vedrà la Virtus tornare al Centro sportivo Don Fiorini dove arriverà il Civitella (sesta in graduatoria). Nel settore giovanile la Juniores recupera questa sera (martedì 17 dicembre a Castel San Pietro) la gara non giocata sabato, mentre sabato prossimo sarà a Classe. I Giovanissimi 2006 hanno vinto 11-0 contro il Del Duca 11-0 Ricordiamo infine che gli allievi e i giovanissimi 2005 si sono qualificati per la fase regionale che inizierà ad inizio anno nuovo.