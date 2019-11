Calcio, Virtus Faenza a Sant'Agata per fare risultato

Dopo la sosta obbligata dal maltempo, torna domenica 24 novembre il campionato con, in Prima Categoria Girone G, la trasferta a Santagata per la Virtus Faenza. Una gara insidiosa in quanto il Santagata nell'ultima gara casalinga ha impattato con il Savarna e in classifica occupa con 15 punti il 5° posto a pari punti con la Virtus. Ad oggi il Santagata ha il quarto attacco del girone con 15 reti segnate, ma in difesa (12 subite) non è imbattibile. Giovedì sera in Coppa vittoria della Virtus a Civitella per 2-0, giocando quasi tutta la partita in 10 e nel finale in 9 contro 11. Nonostante la vittoria la Virtus non passa il turno, ma la gara è un buon auspicio per i prossimi incontri. Mercoledì 27 novembre in casa, in serata, al centro Don Fiorini è previsto il recupero della 10° giornata contro la Pol. 2000.