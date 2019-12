Calcio, Virtus sconfitta a San Leonardo, ma il settore giovanile va

Sconfitta senza attenuanti in prima categoria per la Virtus Faenza, caduta 3-1 nel campo del San Leonardo (rete di Visani). In classifica i faentini sono ora quinti in coabitazione con Fontanelice e Savio e ad un punto dal Savarna. Nella prossima giornata per non perdere contatto con i primi sarà d'obbligo fare risultato a Savio. Arrivano invece buone notizie dal settore giovanile. La Juniores è a metà classifica, ma gli allievi hanno vinto il girone ottenendo la qualificazione ai regionali come pure i giovanissimi 2005. Bene i giovanissimi 2006 attualmente terzi nel loro campionato.