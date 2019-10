Calcio, weekend da dimenticare per le squadre di Rfc Academy

Fine settimana amaro per le squadre in campo di Rfc Academy: se i campionati Under 17 e 15 sono fermi, proseguono quello Beretti e Under 14. I ragazzi di Ottaviani dopo una partenza a razzo con le due vittorie, questa volta cedono il passo al Fano. Marchigiani che trovano nel corso del primo tempo il doppio vantaggio ed amministrano per il resto della gara. La possibilità di riaprire l’incontro è arrivata su rigore nella ripresa, ma il tentativo di trasformazione di Rechicchi non è andato a segno. Giornata da dimenticare anche per l’Under 14 che dopo avere retto un tempo con il Parma nella ripresa cede di colpo incassando 6 reti.

Tabellini

Beretti

Fano - Ravenna FC 2-0

Ravenna FC: Salvatori, Maltoni, Dradi, Rapanaro (57’ Rechicchi), Gordini, Dradi (57’ Raccagni), Bezzi, Marra (70’ Sanchez), Frisari (46’ Sulko), Mancini, Minieri.

A disposizione: Aversa, Stellacci, Vicentini, Angelini, Cesprini. All. Marcello Ottaviani

Nazionali Under 14

Ravenna FC – Parma 0-6

Ravenna FC: Piccoli A., Zannoni (16st Pirazzoli), Rambelli (23st Evangelisti), Montuschi (23st Desiderio), Piccoli D., Di Candia, Raffoni (16st Brandolini), Ravaglia (25st Menelli), Groza, Cazzola (31st Luciani), Zalambani (1st Mazzotti).

A disposizione:Dal Monte, Giannuzzo. All. Alessandro Stefani.