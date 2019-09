Calcio, weekend di successi per le squadre della Rfc Academy

Un weekend che porta solo successi alle squadre nazionali della Rfc Academy, inaugurato al sabato dalla Beretti all’esordio in campionato contro un’ostica Reggio Audace. Dopo essere passati in vantaggio i ragazzi di Ottaviani hanno subito il pareggio ospite in apertura del secondo tempo, ma hanno saputo reagire rapidamente trovando un nuovo vantaggio con Bezzi e chiudendo i conti con Stellacci. Procede a gonfie vele il campionato dell’Under 17, che regola la Pistoiese con due gol nel primo tempo e controlla agevolmente i tentativi dei toscani di riaprirla. Grande carattere dell’Under 15 che, sempre contro la Pistoiese, vanno sotto ad inizio partita, ma trovano la forza di pareggiare subito e di conquistare nella ripresa una vittoria meritata. Soddisfazioni anche per l’Under14 che imita la prima squadra e conquista il derby contro l’Imolese. Al vantaggio degli ospiti a fine primo tempo rispondono i ragazzi di Stefani con un uno due micidiale firmato Casadei-Fiori che in 6 minuti ribaltano l’incontro e consentono loro di portare a casa l’intera posta.

Tabellini

Beretti

Ravenna FC – Reggio Audace 3-1 (23pt Bezzi, 11st Bezzi, 32st Stellacci)

Ravenna FC: Salvatori, Cesprini (57’ Sarti), Dradi, Maltoni, Fiorani, Gordini, Stellacci, Marra (71’ Recchicchi), Frisari (80’ Sintoni), Mancini (80’ Rapanaro), Bezzi (71’ Minieri). A disposizione: Antonini, Sanchez, Sulko, Raccagni. All. Marcello Ottaviani

Nazionali Under 17

Ravenna FC – Pistoiese 2-0 (11pt Mascamzoni, 20pt Prati)

Ravenna FC: Catalano, Battistini, Guerra, Baccarini, Vultaggio, Laghi, De Ioris (1st Santomauro), Angelini (25st Del Fiore), Lamia (25st Chamic), Prati (35st Ghirardini), Mascanzoni (25st Caruso). A disposizione: Antonini, Coppari, Zizzamia, Bucci. All. Claudio Treggia

Nazionali Under 15

Ravenna FC – Pistoiese 3-1 (15pt Guidi, 7st Guidi, 40st Costantini)

Ravenna FC: Billi, Scicchitano, Ravaglia Pedretti (36st Leone), Padoan (1st Siboni), Fantinuoli, Tampieri, Guidi, Calandrini (Carrozzo F.), Campana (23st Vinci), Correnti (1st Costantini), Simoni (23st Casadei). A disposizione: Miserocchi, Carrozzo A., Pizzardi. All. Ivan Babini

Nazionali Under 14

Ravenna FC – Imolese 2-1 (6st Casadei, 12st Fiori)

Ravenna FC: Dal Monte, Raffoni, Evangelisti (17st Giannuzzo), Casadei (17st Zalambani), Piccoli D., Ravaglia, Groza (1st Zannoni), Cazzola, Pirazzoli (17st Menelli), Fiori, Montuschi (1st Luciani). A disposizione: Piccoli A.. Mazzotti, Di Candia, Brandolini. All. Alessandro Stefani.