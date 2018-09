Serie C, ecco i calendari del campionato: per il Ravenna la prima a Gubbio

Inizierà con una trasferta il campionato 2018-2019 in serie C del Ravenna. I giallorossi saranno impegnati contro il Gubbio. Il campionato inizia ufficialmente mercoledì 19 settembre, con anticipi martedì 18. In caso di esigenze e accordo tra le società ci sarà la possibilità di anticipare a domenica o lunedì. Il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina è entrato nel dettaglio circa le linee programmatiche: “Abbiamo riscritto martedì sera al commissario federale per chiedere il ripristino della B a 22 come prevedono le norme. Abbiamo chiesto di ripristinare il format con una modalità semplicissima: attraverso le sette promozioni. Se non succederà, sarà uno dei temi politici che il nuovo consiglio federale dovrà affrontare".

Per velocizzare i tempi, i vertici della Lega Pro già martedì sera ha reso noto i gironi: la suddivisione attuata dal presidente Gravina e dai suoi consiglieri ha tenuto conto della dislocazione geografica, attraverso la suddivisione delle società tra Nord, Centro e Sud. Il Ravenna è stato inserito nel Girone B con Albinoleffe, A.J Fano, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Monza, Pordenone, Rimini, Renate, Sambenedettese, Sudtirol, Teramo, Ternana, Triestina, L.R.Vicenza, VirtusVecomp Verona, Vis Pesaro.

