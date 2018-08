Camp di fine estate tra basket, calcio, volley e dodgeball

Basket, calcio e volley, ma anche dodgeball: sono questi gli sport che la Polisportiva Giovanile Ravenna propone a ragazzi e ragazze dai 7 agli 11 anni (nati dal 2007 al 2011) per il tradizionale camp di fine estate che fa da preludio al ritorno a scuola. Il camp, tenuto da istruttori federali, avrà luogo nella palestra della scuola Camerani (ex Batuzzi) in via Bargigia 36 per due settimane, dal lunedì al venerdì, con ingresso tra le 8 e le 9 e uscita entro le 13,15. Il periodo di svolgimento è quello dal 3 al 14 settembre, tutti gli iscritti al camp estivo avranno diritto a uno sconto di 15 euro sulla quota d’iscrizione ai corsi annuali.