Campionati italiani assoluti, in evidenza ad Ancona gli atleti lughesi

Valentina Bianchi, nel giorno del suo 20° compleanno, si è regalata la finale dei 60 metri ad ostacoli: prima è riuscita ad arrivare in finale grazie al buonissimo tempo in batteria eguagliando il suo primato personale (8”59) per poi giungere al 7° posto con il tempo di 8”77. Nel Pentathlon femminile in luce si è messa Rebecca Scardovi che è giunta al 9° posto con il record personale di 3404 punti. Questa la sua gara in cifre: 9”41 nei 60 m. ad ostacoli, m. 1,56 nell’Alto, 10,15 m. nel Peso (primato personale), m. 5,39 nel Lungo (primato personale) e 2’27”70 nei m. 800.

Nona piazza nel salto in Lungo per Sofia Zanotti che atterra a metri 5,83 non lontano dal suo primato stagionale. Michele ed Alberto Brini che vestono la maglia dell’Atletica Sacmi Avis hanno disputato una bellissima gara di Eptathlon.

Michele si è riconfermato come uno dei migliori multiplisti italiani e ha sfoderato una prestazione notevole: 7”31 nei m. 60 (primato personale), metri 6,94 nel Lungo, metri 12,24 nel Peso (primato personale), metri 1,86 nell’Alto, 8”31 nei 60 m ad ostacoli, metri 4,40 nell’Asta e 2’40”91 sui 1000 m. (primato personale). Bellissima quest’ultima gara, dove il fratello Alberto faceva da “lepre” a Michele per fargli raggiungere un crono con il quale poteva puntare al podio, ed infatti così è stato: Michele è riuscito ad arrivare terzo con 5373 punti (primato personale). Buona anche la gara di Alberto che con 4605 punti giunge al 7° posto individuale.

Ad Imola per la terza prova dei Campionati Regionali di corsa campestre ha conquistato il terzo gradino nella classifica di società nella gara km. 1,5 la squadra dei Ragazzi che era composta da Luca Arcolaci (5° posto), Alessandro Vistoli (12° posto) con gli altri compagni di squadra Gabriele Guerrini, Riccardo Salicetti, Angelo Geminiani, Matteo Baruzzi ed Igor Bacchini.

Buone le prove anche di Lucilla Mondini (10° posto nella km. 1,5 Ragazze), di Nizar Grirane (17° posto nella km. 2,5 Cadetti), di Costanza Sackett (6° posto nella km. 6 Junior) di Erika Bolognesi (9° posto nella km. 6 Junior), mentre nelle Allieve si mette in grande evidenza Maria Celeste Veroli che conquista la seconda piazza nella gara km. 4.

Tra i ragazzi che si allenano a Lugo e che vestono la maglia dell’Atletica Sacmi Avis Imola in evidenza si sono messi Riccardo Ghinassi (5° posto nella km. 5 Allievi), Davide Lanconelli (7° posto nella km. 5 Allievi) e Nicola Baldisserri (11° posto nella km. 3 Senior).