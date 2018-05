Centro Sub Nuoto Faenza, due Memorial in ricordo di Antonio Taroni e Francesca Cacciari

Hanno lasciato il segno con le loro capacità, competenza e passione: da nemmeno un anno non sono più con le loro famiglie, i loro amici e con il Centro Sub Nuoto Club 2000. Antonio Taroni e Francesca Cacciari saranno ricordati dalla società di Faenza in occasione di due distinti eventi.

Taroni, 69 anni, uno dei padri delle attività subacquee faentine e istruttore di generazioni di sub, è stato stroncato da un attacco cardiaco in un momento di relax in acqua nella giornata conclusiva dei Campionati italiani di Fotosub 2017 organizzati a Otranto dal Centro Sub Nuoto, che ha deciso di intitolargli come primo “Memorial” il 23esimo Trofeo Città di Faenza, in programma sabato 26 maggio al largo di Marina di Ravenna. Si tratta di una tappa del circuito di qualificazione ai Campionati italiani di Fotografia Subacquea della Fisaps che si svolgeranno a fine settembre a Porto Santo Stefano ai piedi dell’Argentario. Alla competizione ravennate organizzata dalla società faentina sono iscritti più di 20 concorrenti provenienti in gran parte dal centro-nord Italia: tra questi ci sono i “padroni di casa” Marco Bollettinari, Stefano Cappelli e Chiara Baruzzi, mentre altri portacolori del Centro Sub Nuoto sono impegnati in competizioni internazionali. Per i concorrenti la giornata si aprirà di buon mattino e intorno alle 12.15 è prevista la consegna delle immagini al giudice di gara; tra le 18 e le 18.30 si avrà l’esito dell’esame della giuria con l’esposizione delle foto e le premiazioni alla “Sub Delphinus” nell’area di “Marinara”. I premi in ceramica ai primi tre classificati nelle categorie “Reflex” e “Compatte”, nonché il Premio Memorial Antonio Taroni, saranno consegnati dalla moglie Giovanna e da Antonio Marcelli, presidente del Centro Sub Nuoto Faenza.

Sarà programmato invece a fine ottobre a Faenza il primo Memorial Francesca Cacciari, ex nuotatrice di buon livello, poi tecnico federale e allenatrice del Centro Sub Nuoto, strappata alla vita a 40 anni in agosto da una malattia: un trofeo riservato a giovani nuotatori delle categorie Esordienti “A” e “B” in ambito regionale. Ma già domenica prossima 27 maggio alla piscina comunale di Imola, al termine del Memorial intitolato a Mattia Dall'Aglio, verranno premiate le migliori prestazioni maschile e femminile nella categoria Esordienti “A” nel ricordo di Francesca Cacciari: un’iniziativa voluta dalla famiglia e dal Centro Sub Nuoto e sostenuta dalla società organizzatrice ImolaNuoto. A consegnare i riconoscimenti saranno il marito di Francesca Cacciari, Andrea Tritella, e un dirigente della società di Faenza.