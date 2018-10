Centro sub nuoto Faenza: terzo posto di squadra per i fotosub ai Campionati italiani

Era annunciata come una competizione più dura del solito e così è stato: i portacolori del Centro Sub Nuoto Club 2000 di Faenza sono tornati con un solo risultato da podio dai Campionati italiani di Fotografia Subacquea Digitale svoltisi nelle acque del Mare Tirreno al largo di Porto Santo Stefano, sulla costa nord-occidentale dell'Argentario. Marco Bollettinari e Fabio Iardino, con la modella Chiara Scrigner, hanno conquistato il terzo posto nella classifica a squadre per macchine Reflex, anche a conferma delle prestazioni ottenute nelle tre precedenti edizioni da cui era ripartita la società di Faenza dopo un prolungato “stop” agonistico: una vittoria, una piazza d’onore e un terzo posto.

“Siamo tutti soddisfatti - commenta Antonio Marcelli, presidente del Centro Sub Nuoto -, ma non ci nascondiamo che avremmo potuto ottenere di più, soprattutto in campo individuale”. In un mare martoriato da un forte vento di grecale che è stato ancor meno clemente con i faentini, Fabio Iardino ha concluso la sua prova al nono posto, Marco Bollettinari al 19esimo e Adriano Marchiori al 30esimo. “Erano in gara 37 fotosub in tutto e, tra loro, i membri della Nazionale che hanno fatto le prove generali in vista delle prossime competizioni internazionali - spiega Marcelli -. Detto questo, Faenza è abituata a tornare dai Campionati italiani con almeno due atleti fra i primi dieci classificati e con almeno uno sul podio, se non vincente. All’Argentario è andata così, ma in questo sport ogni competizione è cosa a sé stante: può accadere che la prossima volta facciamo il pieno di medaglie”.

I verdetti sono totalmente in mano alla giuria che assegna i punteggi alle foto scattate e consegnate dai partecipanti sui quattro temi: “pesce”, “macro”, “grandangolo” e “a tema”. Gli esperti fotosub faentini hanno voluto nell’occasione appiattirsi meno sul regolamento e sfoderare la rinomata vena artistica: un’operazione che, però, non ha pagato. “Evidentemente no - conferma il presidente -. Prima di ogni campionato nazionale ci diciamo tutti che è bello cercare di innovare, anche perché poi gli italiani vogliono onorare le competizioni mondiali, poi succede, come si è visto all’Argentario, che le giurie continuano a privilegiare gli aspetti tradizionali, come l’immagine tecnicamente ben scattata. Noi pensiamo che si possa andare oltre”. Il che significa pure, per la società manfreda, organizzare il Meeting internazionale di Fotografia Subacquea indoor che si svolgerà dal 15 al 17 febbraio 2019 nelle piscine del centro sportivo comunale di piazzale Pancrazi a Faenza.