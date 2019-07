Ciclismo, al via il 'Gran Premio Isad Sali': viabilità modificata

Domenica 7 luglio, nella mattinata, sono programmate modifiche alla viabilità a Reda in occasione dello svolgimento del “36esimo Gran Premio Isad Sali”, gara ciclistica giovanile riservata alla categoria giovanissimi. Dalle ore 7.00 alle 12.30 saranno vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nella piazza Don Milani. Sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vicine via Caroli e via Birandola, con sospensione temporanea della circolazione in queste due strade durante lo svolgimento della gara.

