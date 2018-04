Ciclismo, al via il Gran premio Minipan per giovanissimi

Domenica 8 aprile si svolgerà a Massa Lombarda il Gran premio Minipan, la gara ciclistica per la categoria “Giovanissimi”, organizzata dalla Società ciclistica Massese, in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda. Il ritrovo è alle 8 nel Centro sportivo di Fruges, in via De Coubertin, mentre la partenza è in programma per le 9.30. La gara prevede un percorso di 1.500 metri su circuito in zona artigianale; a tutti i partecipanti sarà offerta una sorpresa pasquale, mentre saranno premiati i primi cinque maschi e le prime tre femmine. Per informazioni si può scrivere a info@scmassese.it o telefonare al 3343971224.